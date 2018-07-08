41. GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜN AKŞAM 3 FARKLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİ

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam genç ekiplerin dans şöleni Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Şölende, SEÇDER, Sergen Özbay Dans Okulu, AKDER, GÜSAD ve GASAD'ın genç dans grupları yer aldı.

“BİZİM KONSERİMİZ”

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir diğer etkinlik de “Bizim Konserimiz” adlı organizasyon oldu. Güzelyurtlu sanatçılardan Örge Volkan orkestrasıyla birlikte Festival Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Güzelyurt Belediyesi konseri izlemeye gelenlere Kıbrıs kültürüne özgü ürünler ikram etti.

Doğup büyüdüğü bölgede şarkılarını okumaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Örge Volkan, kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ İLGİ GÖRDÜ

Türkülere de yer verilen 41. Güzelyurt Portakal Festival’inde dün akşam Festival Parkı Havuz başında Özgürlük İlkokulu Korosu bir konser verdi. Serkan Gökyay’ın şefliğinde gerçekleşen konserde Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin anısına Serkan Gökyay’a plaket takdim ederek, böylesine güzel bir gecede yer almalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.