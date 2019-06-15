Yerli ve ithal ürünlerin tanıtımının yapılacağı “43. KKTC Uluslararası Fuarı”, törenle açıldı. 23 Haziran’a kadar sürecek Fuarda KKTC’den 115, Türkiye’den 36 katılımcı firma veya kuruluş, ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan Fuarın açılışına, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Saat 19.00’daki açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması başladı. Folklor gösterisi, Fuarla ilgili sinevizyon gösteri yapılmasının ardından Uluçay, Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, inovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül alan DAÜ, YDÜ ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ekiplerine, Uluçay, Tatar, Başçeri ve Taçoy tarafından plaket verildi.

Ardından kurdele kesilerek, Fuarın açılışı yapıldı.

FUAR

Sergilenen ürünlerin satışının yapılmayacağı sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı Fuar, 10 gün sürecek ve 23 Haziran’da tamamlanacak.

Ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan KKTC Uluslararası Fuarı, ülkenin sanayi ve ticari yaşamında prestij açısından önemli yer tutuyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen fuarda, firmalar ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyecek.

Fuar, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günler 19.00 - 23.00; Cuma ve Cumartesi günlerinde ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuara KKTC’den 57 sanayici-imalatçı, 53 ithalatçı ve 5 de tanıtım amacıyla olmak üzere 115 firma veya kuruluş katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti katılımcıları bu yıl yine geçmişte olduğu gibi, Akdeniz İhracatçı Birliği tarafından organize edildi. Türk Malı imajının öne çıkarılması amacıyla milli katılımla organize edilen fuarda Türkiye’den 36 firma yer alacak.

Geçen yılki fuara KKTC’den 119, Türkiye’den 287 firma katılmış ve fuarı 65-70 bin kişi ziyaret etmişti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin nasıl geliştiğini Fuarda görmenin mümkün olduğunu belirterek, ekonomik hedeflere ulaşmak için atılan adımların da görülebileceğini kaydetti.

Ülke ve Fuar açısından iğneyle kuyu kazarak bugünlere gelindiğini ifade eden Uluçay, Fuarın KKTC için önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Ekonominin gelişmesinde özel sektörün gelişmesinin önemini vurgulayan Meclis Başkanı, ülke yöneticilerinin, ülkeyi daha iyi koşullara taşımak için, girişimcilere daha iyi çalışma koşulları yaratması gerektiğini söyledi.

Hizmetin kurumsal yapıya ulaştırılması için yöneticilere görevler düştüğünü ürünlerin pazar bulması, talebin karşılanması için elden gelenin yapılması gerektiğini ifade eden Uluçay, kalkınma hamlesine de ancak böyle ulaşılabileceğini belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay, yeni hedeflere yol alırken kurumsal altyapıya ihtiyaç olduğunu, böylelikle çok daha büyük ekonomiye ulaşılabileceğini söyledi.

İşletmelere bol müşteri ve satışlar dileyen Uluçay, pazar faaliyetlerinde yöneticilerin üzerine düşeni yapması halinde sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Kıbrıs adası etrafındaki doğalgaza da değinen Meclis Başkanı Uluçay, “KKTC olarak Güneye, her zaman, ekonomik değerin iki halka olumlu yansıyabilmesi için, bölge ülkelerine da ekonomik değer olması için doğalgazın çatışma aracı değil uzlaşı aracı olması çağrı yaptık” diyerek, bu çağrıyı yineledi. Uluçay, bu alandaki işbirliğinin olumlu yansımalar yaratacağını vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Fuarın büyük masraf ve emekle hazırlandığını belirterek, Fuarın ziyaret edilmesinin önemini vurguladı.

Ancak üretimle bir yerlere gelinebileceğine işarete den Başbakan Tatar, KKTC ekonomisinin sıkıntılara rağmen büyümekte olduğunu dile getirdi.

Tatar, sektörleri desteklemenin önemine dikkat çekerek, hükümetin yerli üreticileri destekleyeceğini vurguladı ve ithalat yerine yerli üretimle ülkenin geliştirilebileceğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, iş insanlarına ve üreticilere çabaları için teşekkür ederek, hükümet olarak onların önünü açacaklarını söyledi.

Çağdaş altyapıya olan ihtiyaca dikkat çeken Ersin Tatar, işletme maliyetlerini ve enerji sorununu çözmek gerektiğini kaydetti ve “her zaman üretimin yanında olacağız” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, sözlerinin sonunda Fuarın hayırlı olmasını diledi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, açılışta yaptığı konuşmada, günümüzde tüm pazarlarda büyük bir rekabet yaşandığını kaydetti ve bu pazarlarda üretimden gelen liderlik gücünün, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının başarısından gelen liderliğe bıraktığını söyledi.

Taçoy, küreselleşme sürecinin bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve üretim olanaklarının çok gelişmiş olmasının işletmenin ortaya çıkardığı en hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretim yöntemini diğer işletmelerin üretim standardını oluşturur hale geldiğini söyledi.

Taçoy, Bakanlığın tüm iş insanlarına finansal ve teknik desteği sağlayacak programlar yürütürken, bunun yanında günümüzde yaşanan pazarlarda oluşan rekabetin en önemli unsularından olan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek için fuarları aksatmadan yürüttüğünü kaydetti.

Yeni dönmede iş insanlarına finansal destek programları yanında kümeleme ve dijital teknolojiye yönelik destek programları geliştirerek bunları artırmayı hedeflediklerini söyleyen Taçoy, dönemin uluslararası pazarların standart belirlediği bir dönem olduğunu söyledi.

Ülkemizin bu standartlara göreceli avantajlarını ortaya koyarak hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaları gerektiğini dile getiren Taçoy, bu nedenle geçmiş bakanlığı döneminde başlattığı teknopark, ar-ge yasalarını ve yeni işbirliği ve güç birliği projelerinin hayat bulma zamanı olduğunu kaydetti.

Taçoy, eğitim ve turizm gibi lokomotif sektörlerin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olan sanayicilere yönelik yeni destek programları oluşturulması gerektiğini de ifade etti ve bu sorunların giderilmesine yönelik adımlar atılacağını söyledi.

Ülkenin bir dönüm noktasında olduğunu, insan kaynaklarının ve ülkenin teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilmesinin ve ekonominin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bu yönündeki yeni yatırımların önünün açılaması ve mevzuatı düzenlemek zorunda olduklarını kaydeden Taçoy, Bakanlığının bunun bilinciyle hareket edeceğini belirtti.

Taçoy, teknolojik gelişimin kalkınmadaki rolüne önem verileceğini dile getirdi . Taçoy, dolayısıyla günümüzde ülkelerin teknolojiyi geliştirmeye yönelik politikalar ortaya koyarak ekonomik refahı artırma hedeflerini kendilerinin de geliştireceğini vurguladı. Taçoy, bu nedenle teknopark ve ar-ge çalışmalarına yatırım yapan üniversitelerle de işbirliğine başlandığını dile getirdi.

Kobilerin kadın ve genç girişimcilerin daha aktif olması için politikalar geliştirmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Taçoy, “yeni teknolojiler için yeni nesil serbest bölgeler üzerinde çalışmayı planlıyor ve buraları teknoloji seraları haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.