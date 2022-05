Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 45’inci dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti.

4. Piyade Alay Komutanlığı Eğitim Merkezi’nde yer alan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federal çatı altında bir çözümün, Kıbrıs Türk halkını tehlikeye ve maceraya sürükleyecek bir anlayışın ürünü olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs’ta barış huzur ve güvenin devamı için, ana vatan Türkiye’nin garantörlüğü Türk askerinin buradaki varlığı ve GKK ile TSK’nın iş birliği bizlerin her daim temennisidir” dedi.

Tatar, KKTC’de barış, huzur ve güvenin devam etmesi için yeni siyaset geliştirildiğini ifade etti.

Saygı duruşu , İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde, celp adına Asteğmen Hasan Fıratlı konuşma yaptı.

Yaş kütüğüne dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden törende, eğitimlerde başarılı olan yedek subay ve çavuşlara ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi.

Çavuş Mehmet Çelebi’nin “Vatan Aşkı” isimli şiiri okumasının ardından tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, halk dansları gösterileri, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının KKTC’de büyük bir mücadele yürüttüğünü belirterek, Ukrayna’da yaşananlara dikkat çekti.

Tatar, KKTC’deki barışın, huzurun ve güvenliğin; GKK, TSK’nın iş birliği ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yaptıkları çalışmanın önemine dikkat çekti.

Tatar, barış, huzur ve güvenliği devam ettirebilmek için ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde 1974 Barış Harekatı’nda çizilen yeni sınırlarla Kıbrıs’ta iki ayrı devlete dayalı olacak yeni siyasetin sürdürülmesinin anlamına değindi.

Tatar, federal çatı, federal anlayışla bir çözümün ülkeden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzaklaştırılması Türkiye’nin garantörlüğünün bitirilmesi ve Kıbrıs Türk halkını bir maceraya, bir tehlikeye sürükleyecek bir anlayışın ürünü olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs’ta barış huzur ve güvenliğin devamı için ana vatan Türkiye’nin garantörlüğü Türk askerinin buradaki varlığı ve GKK ile TSK’nın iş birliği bizlerin her daim ve temennisidir” dedi.

Tatar, Mücahitleri yeminleri nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının asırlardır mücadele ettiğini, İngiliz sömürge döneminde TMT’nin Türkiye’nin desteğiyle mücadele verdiğini, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra kurulan GKK ve KTBKK’nin Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının barış huzur ve güvenliğini başarıyla sağlamaya devam ettiğini ifade atti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit ve Mücahidelerin evlatları ve torunları olarak genç Mücahitlerin şerefli ve kutsal görevi en iyi şekilde yürüteceklerine inanç belirtti.

Tatar, “Örf adet nizam ve kanunlara uymak suretiyle alacağınız eğitimi en iyi şekilde öğrenmek suretiyle, silah arkadaşlarınızla dayanışma içerisinde askerlik görevinde sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde öğrenmek ve ileride vatan savunmasında ve vatan hizmetinde kullanmanız en büyük temennimizdir” dedi.

Tatar şerefli ve onurlu bir milletin evlatları olarak görevlerini en iyi şekilde yürüteceklerinden şüphesi olmadığını vurguladı.

TOPALOĞLU

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 45’e 1’inci dönem asteğmen ile 45’e 2’nci dönem çavuş celbinin genç Mücahitlerinin ant içtiklerini ve GKK saflarına katıldıklarını kaydetti.

Mücahitlerin asker ocağına kısa sürede uyum sağlayarak her birinin büyükleri gibi kahraman birer Mücahit olduklarını vurgulayan Topaloğlu, “Her Türk asker doğar özdeyişini bir kez daha doğruladılar” dedi.

Topaloğlu, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu belirterek,”Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun, nizam örf ve adetlere uymanın, vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancının sesli ifadesidir” dedi.

Ant içen Mücahitlerin ulvi görevi fazlasıyla yerine getirerek, bayrakları daima göklerde, şafaklarda dalgalandıracaklarına inanç belirtti.

Andın askerlik mesleğine kalben bağlanmanın ifadesi olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Ant içmede namus sözü verdiğiniz tarihi şerefle dolu GKK’nın birer mensubu oldunuz. Üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük, sadakatla hizmet ve mutlak itaat gibi askerliğin temel niteliklerine dayalı olan kutsal askerlik görevi vatan millet ve bayrak ülküsü etrafında kenetlenerek sorumluluk ve vazife bilinciyle yerine getirilir.“ dedi.

Topaloğlu, “Her zaman uyanık ve tetikte olarak kutsal vatan topraklarının bir zerresini dahi düşmana vermeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

FIRATLI

Celp adına konuşan Asteğmen Hasan Fıratlı, tarihi kışlada eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, kutsal askerlik görevini, üstün cesaret, fedakarlık ve mutlak itaatle yerine getireceklerini kaydetti.

Fıratlı, vatanın birliğini ve bütünlüğünü sürdürmek halkın can ve malını kurtarmak için canlarını ortaya atan atalarından kutsal görevi devralmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi

Fıratlı, KKTC’nin egemenlik ve bağımsızlığının, milli davanın yılmaz bekçileri ve savunucuları olacaklarını da sözlerine ekledi.