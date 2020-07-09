46. Dönem Olağanüstü Genel Kurul yapıldı

Ziraat Mühendisleri Odası, 46. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre birer konuşma yaparak, odada görev alacak olan ziraat mühendislerine başarı diledi.

Üyelerin katılımı ile gerçekleşen 46. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından başkan, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Başkanlığa tek aday olan Erkut Uluçam oy birliği ile yeniden Oda Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu adayları arasında seçim yapıldı. Seçim sonucuna göre, yönetim kurulu üyeleri Sema Şişman Hocanın, Bora Karadağlı, Arkın Engüney, Berna Kamçı Altun, Hüseyin Varoğlu ve Salahi Nersin oldu. Denetleme Kurulu’na ise Hüseyin Cahit Güden ve Ramadan Binatlılı seçildi.

Seçim sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında ise Sema Şişman Hocanın Yazmanlığa, Bora Karadağlı ise Saymanlığa getirildi.