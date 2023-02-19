5 ayrı yerde kaza meydana geldi

Polis Basın Subaylığı 5 ayrı bölgede trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"18.02.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Kaan İNCE (E-27) yönetimindeki LN 224 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan Creditwest Bank önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyredip, yaya geçidindeki orta refüj boşluğundan “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce yavaşlayan Vasas MALİK (E-32) yönetimindeki UN 896 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Vasas MALİK (E-32), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02.2023 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Değirmenlik’te Beşparmaklar Caddesi (Girne Dağ Yolu) üzerinde, Yunus Emre KESKİN (E-27) yönetimindeki ZUF 567 plakalı araç ile mümkün mertebe yolun solunu tutmadan sağ şerit içerisinde dikkatsizce doğu istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammet ERCAN(E-43) yönetimindeki TLA 783 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.Kaza sonucu yaralanan ZUF 567 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre KESKİN ve TLA 783 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Önder ORUÇ (E-40), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasatanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Valerii MATVIICHUK (E-22) yönetimindeki AA6734EI plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Tuzla-Mutluyaka yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçmiş ve Eski Eserler Dairesi’ne ait çevre tellerine çarptıktan sonra, tarla içerisinde bulunan taşlara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Valerii MATVIICHUK, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Yılmazköy-Çamlıbel Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Mustafa UFUK (E-40) yönetimindeki LA 410 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

19.02.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, İskele’de Royal Sun Residence Sitesi içerinde, Andreı OZERNYI(E-42) yönetimindeki LB 962 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip sitenin alüminyum çıkış kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir."