5 basın örgütünden açıklama

Koronavirüs önlemleri kapsamında basın mensuplarının da kalabalıktan uzak durması gerektiğini kaydeden basın örgütleri, devlet ve hükümet yetkilileri ile sivil toplumdan halka iletilmek istedikleri mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermesini istedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) , Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği bu konuda ortak basın açıklaması yaptı.

“Spekülatif bilginin kol gezdiği ortamda halka en doğru bilgiyi vermek için canla başla uğraşan basın mensuplarını korumak da her kesimin görevidir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Basın mensupları da bu konuda büyük risk altındadır. Açıklamaların büyük çoğunluğu kapalı mekanlarda ve hastalığın görülebileceği yerlerde yapılıyor. Basın mensupları görevleri gereği bu mekanlara gitmek ve çok sayıda insanla muhatap olmak durumunda kalıyor. Halbuki bu açıklamaların haber merkezlerine yazılı olarak gönderilmesi de mümkündür. Üstelik bakanlıklarda basın işiyle görevli personel de ekipman da mevcuttur. Böyle bir durumda basın mensuplarını riske atmak ne kadar doğrudur? Tek bir basın mensubu bile hasta olsa hastalığın diğer basın mensuplarına da sirayet etme olasılığı vardır. Böyle bir durum olursa halkın bilgiye ulaşmasının önü de kesilmiş olmaz mı?

Bizler dört örgüt olarak gerek devlet ve hükümet yetkililerini gerekse sivil toplum örgütlerini basın mensuplarının hassasiyetlerini gözetmeye çağırıyoruz. Bu süreçte halka basın aracılığıyla verilmek istenen mesajlar haber merkezlerine yazılı olarak gönderilebilir. Bizler, bunun daha doğru olacağı görüşündeyiz.”