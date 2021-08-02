“5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin rutin çöplerin toplanması dışında kalan evlerin bahçe temizliğinden ve arazi temizliğinden çıkan çöplerin toplanması için başlattığı çalışma devem ediyor.
Rutin günlerde toplama işlemi için herhangi bir ücret alınmazken, program dışı verilen hizmet için fatura çıkartılıyor.
Ekipleri Pazartesi, Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy; Salı Ortaköy, Köşklüçiftlik, Kumsal ve Metehan; Çarşamba Surlar içi, Çağlayan, Yenişehir ve Kızılbaş; Perşembe Küçük Kaymaklı;
Cuma Haspolat ve Hamitköy’de çalışıyor.