5 örgütten sağduyu çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ortak açıklama yaparak, sorumluluk ve sağduyu ile hareket edilmesi gereken bir dönemden geçilmekte olduğunu belirttiler.

Tüm dünyaya yayılan COVİD 19 virüsünün KKTC’ye geldikten sonra birilerine bulaşmış olmasının diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi utanılacak, mahcup olunacak ya da tepki gösterilecek bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada, her hastanın olduğu gibi, COVİD 19 virüsünden etkilenen bireylerin de uluslararası ve/veya evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde mahremiyet hakkı bulunduğu ifade edildi.

“COVİD 19 virüs testi pozitif çıkan kişilerin ifşa edilmesinin hasta haklarına aykırı olduğu bir yana; böyle bir ifşaatın bulaşmanın önlenmesi için de hiçbir yararı bulunmamaktadır” denilen ortak açıklamada, “Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan konuyla ilgili öfkeli ve ötekileştirici tepkiler ve bunun üzerinden ortaya çıkan yoğun tartışmaların, potansiyel COVİD 19 taşıyıcısı kişilerin kendilerini saklamalarına ve/veya hastaneye başvurmaya çekinmelerine sebep olabileceği unutulmamalıdır” ifadesi kullanıldı.

Konunun kişilerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayati olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu sebeple yapılması gereken, ivedi olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde COVİD 19 testi pozitif çıkan hastalardan aldığı bilgilerden yola çıkarak, hastanın temas ettiği tüm kişilere erişmek ve temas eden kişilerin test yapmak üzere hastaneye gelmelerini sağlamak görevlerini üstlenecek bir ‘temaslı izleme ekibi’ oluşturulmasıdır. Böyle bir ekibin oluşturulması, bulaşmaya karşı etkili ve süratli mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca izleme ve takip işinin bu şekilde kurumsal ve resmi olarak yapılması, bu konuda endişeli olan vatandaşların endişesinin giderilmesini sağlayacağı gibi; böylelikle evrensel hasta haklarının ihlal edilmesinin de önüne geçilmiş olunacaktır.”