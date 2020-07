5 sendika "Ek mesaiye kalmama” eylemi başlattı

Ocaktan beridir ek mesai ücretlerini alamadığı için bugünden itibaren “ek mesaiye kalmama” eylemi başlattığını duyuran 5 sendika Sağlık ve Maliye bakanlıklarını siyah çelenkle protesto etti.

Sendikalar adına her iki bakanlığın önüne 5 siyah çelenk bırakıldı, Sağlık ve Maliye bakanları “yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve sözlerini tutmamakla” suçlandı.

Sendikaların bugün başlattığı eylem çerçevesinde sağlık çalışanları ek mesaiye kalmayacak. 112 hızır servisin hizmetleri durmayacak. Acil ve yatılı hastaların tedavilerinde aksama olmayacak.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan ve tabip hizmeti verilen Yenierenköy, İskele, Güzelyurt ve Tren Yolu sağlık ocaklarında mesai sonrasında hekim olmayacak.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ) bugün sabah 07.00’den itibaren ek mesaiye kalmama eylemini yürürlüğe koydu.

Sendikalar, bugün saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı ardından Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, her iki bakanlığı siyah çelenk bırakarak protesto etti.

ATAN: “SORUN SADECE EK MESAİLERİN ÖDENMEMESİ DEĞİL, VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASIDIR… ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Sağlık Bakanlığı önünde ilk sözü KAMUSEN Başkanı Metin Atan aldı. Atan, ek mesailerin ödemesi konunda Sağlık Bakanlığı’nın topu Maliye Bakanlığı’na, Maliye’nin ise Sağlık Bakanlığı’na attığını savundu.

Atan, Maliye Bakanlığı’nda bugün bir görüşme yapıldığını belirterek, “El uzattık geri adım attılar. ‘Sağlık çalışanları her şeyimizdir’ dendi, hiçbir şey yapılmadı. ‘Bu sorun bizden kaynaklanıyor’ diye açıklama yapmalarını, Başbakan’ın, Sağlık Bakanı’nın ve Maliye Bakanı’nın sağlık çalışanlarından özür dilemesini bekliyoruz. Sorun sadece ek mesailerin ödenmemesi değil, verilen sözlerin tutulmamasıdır…” dedi.

BENGİHAN: “BU SİYAH ÇELENKLER SAĞLIK VE MALİYE BAKANLARININ BAYRAMLIK HEDİYESİ OLSUN”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet edenlerin halkı değil, koltuğunu düşündüğünü savunarak, “Sağlıkta personel ve alt yapı eksikliği var, salgınla ilgili ciddi endişeler yaşanıyor, dövizdeki artışla alım gücü eridi. Ülkede bunca sorun yaşanırken onların derdi hükümet kurup-bozmak, seçim için istihdam furyası yapılıyor” şeklinde konuştu.

Ek mesailerin ödenmesi konusunda yapılan toplantılarında kendilerine söz verildiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirten Bengihan, her defasında bu sözlere güvenerek, halkın da çıkarlarını gözeterek eylemleri ertelediklerini belirtti.

Bengihan, “Bu siyah çelenkler, ek mesaileri hesaplattırmayan Sağlık Bakanı’nın, ‘yetki verildi’ diye hatalı ve yanlış beyanda bulunan Maliye Bakanı’nın bayramlık hediyesi olsun. Halk da yapılanları unutmasın” dedi.

SERDAROĞLU: “DÜNYADAKİ SAĞLIK PERSONELİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR, BİZİMKİLER ‘ARSIZ’ GİBİ GÖSTERİLİYOR.. ARSIZ OLAN KOLTUK KAVGASI YAPANLARDIR”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pandemi sürecinde dünyadaki sağlık personelinin ödüllendirildiğini belirterek, “Bizim ülkemizdeki sağlık çalışanları ‘arsız’ gibi gösteriliyor. Arsız olan koltuk kavgası yapanlardır. Böyle bir dönemde ‘hangi bakanlık kime verilecek pazarlığında bulunanlardır” ifadelerini kullandı.

İnsanların birbirine kırdırmak için adım atıldığını savunan Serdaroğlu, bu şekilde bir yere varılamayacağını kaydederek, halka da çağrı yaptı, “Sendikalara kızmak yerine neden bu durumda olduklarının sebebine bakın” dedi.

ÖZGÖÇMEN: “AYAKTA ALKIŞLADIKLARI, SÖZ VERDİKLERİ, ‘HAKKI ÖDENMEZ’ DEDİKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÖDEYEMEDİLER”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise konuşmasında hükümeti becerisizlikle suçladı.

Özgöçmen, “Ayakta alkışladıkları, söz verdikleri, ‘hakkı ödenmez’ dedikleri sağlık çalışanlarını ödeyemediler. Para var, hesap kitap diye ödeyemediler “dedi.

Sağlık Bakanı’nın pandemi hastanesi yapılması, ülkeye girişlerin karantinayla olması konusunda talepleri olduğunu ancak sözünü hükümete geçiremediğini savunan Özgöçmen, Pilli’ye, “Gelin bu sevdadan vazgeçin, istifa edin. Biz sizi hekim olarak daha çok seviyorduk” ifadeleriyle seslendi.

VARIŞ: “HASTALARIN GÜVENLİĞİ GÖZETİLECEK, ACİL HİZMETLER AKSATILMAYACAK”

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, eylemin hastaların güvenliği gözetilerek ve acil hizmetler aksatılmayacak şekilde devam edeceğini kaydetti.

Varış’ın verdiği bilgiye göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan ve tabip hizmeti verilen Yenierenköy, İskele, Güzelyurt ve Tren Yolu sağlık ocaklarında mesai sonrası tabip hizmeti verilemeyecek.

112 hızır servisin hizmetleriyle, acil ve yatılı hastaların tedavi hizmetleri aksamayacak.

Sendika başkanlarının açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı’na 5 siyah çelenk bırakıldı.

Sendika başkan ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Maliye Bakanlığı’nın önüne gitti.

Burada kısa bir açıklamada bulunan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, “Biz Maliye Bakanı’nın gözümüzün içine bakarak verdiği sözü senet bildik, bu sözü yerine getirmezse, getiremezse çelengimizi koyar, bayramını da kutlarız” ifadelerini kullandı.