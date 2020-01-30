5 Şubat'ta adaylığını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 5 Şubat'ta adaylaığını açıklayacağı sinyalini verdi.

Akıncı videoda şunları kaydetti:

“5 yıl önce fikirlerimizin ve umudumuzun aydınlattığı yolda ülkemize duyduğumuz ortak sorumlulukla hep beraber yürümeye başladık.

Her şeyden önce güven ve kararlılığın olduğu bu yolda siyasal vizyonumuzu ve ilkesel duruşumuzu paylaşarak ortak hedefimize doğru birlikte yol aldık.

Halkımızın onayı ile üstendiğimiz bu görevde zor zamanlar yaşasakta birbirimize inanarak, sahip çıkarak çalıştık ve ilerledik.

Belirsizliğin artarak hüküm sürdüğü bölgemizde Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasetimizin bu topraklarda yaşayan herkes için bir ihtiyaç olduğunu daha fazla hissediyor ve anlıyoruz.

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan iyi ve kişilikli ilişkiler kurmak için ortak yarar temelinde samimi yaklaşımlarda bulunduk.

Dürüstlük açıklık ve yakın istişare içinde gerektiğinde de insiyatif almaktan çekinmeyen bir tutum izledik. Hepimiz biliyoruz hayat devam ederken bir gün bile ertelenemeyecek sorunlarımız var.

Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasetimizi sürdürürken, toplumsal konulara ilişkin sorunların aşılmasında da katkı yapmaya, yeri geldikçe insiyatif alıp toplum çıkarlarını her şeyden üstün utmaya devam edeceğiz.

Toplumumuzun özgür ve özgün kişiliğinden ödün vermeden bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde hareket ettik.

Kıbrıs Türk halkının gururunu, haklarını ve özgürlüğünü ilgilendiren her durumda halktan yana taraf olduk, sessiz kalmadık.

Bana verdiğiniz sorumluluğun her geçen gün arttığının farkındayım.

Geçtiğimiz dönemde edindiğimiz tecrübelerimizi bir sonraki döneme taşıyıp daha da ileriye götürmek ve daha güzel yarınlara ulaşmak için omuz omuza vermeliyiz.

Karşılıklı güven ve kararlılıkla çıktığımız bu yolda hep beraber yürümeye devam etmek ve önümüzdeki döneme dair vizyonumuzu paylaşmak için 5 Şubat akşamı buluşuyoruz.”