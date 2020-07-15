5 Temmuz, Türk Milleti’nin egemenliğine, demokrasisine ve bekasına olan bağlılığını ortaya koyduğu önemli bir tarihtir

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 15 Temmuz faşist Yunan Darbesi’nin 46’ncı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde Fetö Terör Örgütü’nün hain kalkışmasının 4’ncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Evren mesajında, 15 Temmuz’un hem Kıbrıs Türkleri için hem de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarih olduğuna vurgu yaptığı mesajında, Türk Milleti’nin bekası için, egemenliği ve demokratik yaşamı için hayatlarını feda eden aziz şehitleri andığını kaydetti.

Bakan Evren’nin 15 Temmuz mesajı şöyle;

“15 Temmuz, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan ve katliama dönüşen faşist Yunan darbesinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile geçit verilmeyen, aynı zamanda Fetö Terör Örgütü’nün, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve demokratik yaşamına karşı kalkıştığı menfur darbe girişimi karşısında, Türk Milleti’nin egemenliğine, demokratik yaşamına ve bekasına olan bağlılığını ortaya koyduğu önemli bir tarihtir.

Gün dolayısıyla, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilham kaynağı olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nda ve hem de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği ve bekası için yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler dilerim.”