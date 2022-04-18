5 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da 5 yaşındaki Zeynep Koç, dün akşam metabolik rahatsızlık ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Zeynep Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük kızın ölüm sebebi, doktor tarafından “metabolik rahatsızlık ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

ÇATALKÖY’DE EVİNDE RAHATSIZLANAN KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Çatalköy’de sakin 45 yaşındaki Barış Tezer de evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tezer’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

UÇANER KARTİNG ALANINDA AĞIR YARALANDI

Alayköy’de bulunan Zet Karting yarış pistinde 38 yaşındaki Erdaş Uçaner dün motosikletiyle pistte antrenman yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek araç lastiklerinden yapılmış bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

Uçaner, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

NARENCİYE BAHÇESİNDE YANGIN

Güneşköy’de dün, su tesisleri bölgesinde bulunan bir narenciye bahçesinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının rüzgarın etkisiyle koparak, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 dönümlük arazideki sulama borusu, damlama hortumları ve kuru otlar tamamen; 15 narenciye fidanı ise kısmen yanarak zarar gördü.