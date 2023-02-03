50 yaşındaki Oleh Illarıonov hayatını kaybetti

Lapta’da sakin 50 yaşındaki Oleh Illarıonov dün kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-17 yaşındaki Özlem Kılıç aranıyor

Lefkoşa’da sakin 17 yaşındaki Özlem Kılıç, Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında kaldığı ikametgahdan ayrılarak, halen geri dönmedi. Kılıç aranıyor.

-Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün T.S.’nin (E-43) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak, alındı. T.S. tutuklandı.

-Girne’de hırsızlık, sahtekarlıkla para ve mal temini… Bir kişi tutuklandı

Girne’de 28 Ocak’ta, T.K.’nin (K-29), bir şahsa ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kart ile farklı iş yerlerinde toplamda 800 TL değerinde harcama yaparak, sahtekarlıkla mal/para temin ettiği tespit edildi. T.K. tutuklandı.

-Gemikonağı’nda sahtekarlıkla para temininden bir kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda 25-26 Ocak tarihleri arasında O.D.’nin (E-24), bir şahsa ait bankamatik kartını çalıp, ATM cihazından toplam 3200 TL nakit para çektiği tespit edildi.

O.D., sahtekarlıkla para temin etmekten tutuklandı.

-Güneşköy’de çıkan yangında tekne yandı

Güneşköy’de bugün saat 02.00 sıralarında, Kazım Enver Sokak üzerinde yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait teknede henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu, tekne ve tekneye ait motor tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.