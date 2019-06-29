51. Geleneksel İskele Festivali dün akşam başladı.

10 gün sürecek festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Festival ateşini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaktı. Açılışta barış, dostluk ve sevgi yazılı balonlar ve güvercinler uçurulurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, açılışta, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipler de gösteri sundu.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ardından söz alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada “KKTC’nin en eski festivali olan İskele Festivali sınırları aştı, uluslararası boyut kazandı. Bunu görmek gurur verici” dedi. Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"28 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalimizin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikte geçecek. KKTC’nin en eski festivali olma özelliğine sahip festivalimizin, adamız sınırlarını aşarak uluslararası bir festival boyutuna ulaştığını görmek gerçekten gurur verici. Her geçen yıl kendisini geliştirerek 51. yaşına erişen festivalimiz, dünyanın birçok ülkesi tarafından da heyecanla beklenen festivallerden biri oldu. Festivalimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum”

Genç CIOFF Dünya Başkanı Kağan Tiftik de konuşmasında, festivalin ülkenin tanıtılmasına katkı sağladığına işaret etti.

Festivalin açılış konuşmaları öncesinde 24. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivaline katılan ülkeler, KKTC, Türkiye,Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon Ekibi, Kazakistan, Kırgızistan, Şili, Kırgızistan, Arjantin, ve Kuzey Makedonya ekipleri kısa birer gösteri sundu.

Festival açılışının ardından İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı. İskele Festivali’nin açılışına ilerleyen saatlerde Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Festivalin açılış konserini ise sesini ilk kez Kıbrıs’ta duyurduktan sonra Türkiye’e albüm çıkaran Hakan Yazıcıoğlu ile yine sevilen sanatçı Fettah Can verdi.

Festival çerçevesinde, 24. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, 36.Gençlik Yarışması, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, 11.İskele Rallisi,Benon Dervişler Anısına Bisiklet Yarışması, İskele Belediyesi Sporting Yarışması,19. Satranç Turnuvası, 1. İskele Judo Şampiyonası, 6. Darts Yarışması,2. İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması ve Çocuk Şöleni düzenlenecek.

Festivalde ayrıca Ayhan Başkal,HasanUluel ,İbrahim Kurşiniler, Mehmet Uluel, Mustafa Eralp Kutbittin, Çağdaş Aydaş, Fikri Karayel, Ekin Uzunlar ve Sancak konser verecek. Tamamen ücretsiz olan konserler İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak.