55 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti

Girne-Karakum’da meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Besiki Bakhsoliani hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 10:00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Arapköy’de sakin Besiki Bakhsoliani (E-55), yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarptı.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.