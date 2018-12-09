Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında dün gece 21.00 – 01.00 saatleri arası asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Lefkoşa’da dört yatı evi, beş kahvehane, bahis evleri, Organize Sanayi Bölgesi, Köşklüçiftlik, Çağlayan, Ayluka Kilisesi, Barış Manço Parkı, Ermeni Kilisesi ve Gençlik Gücü çevresi, gece kulüpleri ve kumarhaneler kontrol edilirken, yapılan kontrollerde bir kişi KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasında kumarhanede bulunmak ve bulunmasına müsaade etmek suçundan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise toplam 550 araç kontrol edildi ve 102 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE’DE ARAÇTA BIÇAK VE KAMA

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan bahis evleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan bir kişi tespit edilirken, ayrıca bir şahsın aracında yapılan kontrolde bir kama ve bıçak tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise toplam 685 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edildi.