Ülkede geçen hafta meydana gelen 56 trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Sürat, hem kaza sebeplerinde, hem de trafik suçlarında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ekim tarihlerinde meydana gelen 56 trafik kazasının 16’sı yaralanmayla, 40’ı hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 18’i süratli araç kullanma, 15’i dikkatsiz sürüş yapma, 9’u kavşakta durmama, 6’sı yakın takip ve 8’i diğer suçlardan kaynaklandığı belirtildi.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2,076,500 TL olduğu kazaların 13’ü Lefkoşa’da, 21’i Gazimağusa’da, 9’u Girne’de, 7’si Güzelyurt’ta ve 6’sı İskele’de meydana geldi.

-Sürat birinci, emniyet kemersiz araç kullanma ikinci sırada

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde toplam 16 bin 406 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1649 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Süratin ilk sırada, emniyet kemersiz araç kullanmanın ikinci sırada yer aldığı suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (300), emniyet kemersiz araç kullanmak (252), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (216), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (212), trafik levha ve işaretlerine uymamak (139), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (70), alkollü araç kullanmak (51), muayenesiz araç kullanmak (51), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş (17), trafik ışıklarına uymamak (17), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (16), tehlikeli sürüş (7), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (5), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1) ve diğer trafik suçları (274).”