58 yaşındaki şahıs, ikâmetgahında ölü olarak bulundu

Polis bu akşam saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Osman Sağlam'ın (E-58), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.