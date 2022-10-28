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58 yaşındaki şahıs, ikâmetgahında ölü olarak bulundu
Kıbrıs
28 Ekim 2022 Cuma 22:11
Kıbrıs Genç Tv
Polis bu akşam saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Osman Sağlam'ın (E-58), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunduğunu duyurdu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
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