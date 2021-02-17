5+BM Gayri Resmi toplantısına hazırlık yapmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk toplantı bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, eski müzakereciler ve eski müzakere süreçlerinde yer alan bazı hukukçular ve uzmanlarla gayrı resmi 5+BM toplantısına hazırlık yapmak amacıyla başlattığı çalışmaların ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda güncel gelişmeler ele alınarak, Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüne dayalı uzlaşı ve işbirliği vizyonunun nasıl ileri götürülebileceği değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti yanında eski müzakere süreçlerinde yer alan Yüksek Mahkeme eski Başkanı Taner Erginel, eski Başsavcı Zaim Necatigil, eski müzakere Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ata Atun ve Prof. Dr. Murat Tüzünkan katıldı.