5.Deniz Festivali dün akşam yapıldı

Alsancak Belediyesinin, bu yıl 5’incisini düzenlediği Deniz Festivali dün akşam gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser açılışta yaptığı konuşmada festivali düzenlemekteki amaçlarının, Alsancak ve Kıbrıs Türk Kültürüne has değerleri geleceğe aktarmak ayrıca dil din ayırımı gözetmeksizin vatandaşları kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

Alsancak’ın, plajları tarihi doğası ve diğer özellikleriyle, turizm bölgesi olduğunu ifade eden Ataser, amaçlarının beldede kumarhane turizm dışında farklı turizm türlerini yaygınlaştırarak, esnafın halkın turizmden daha fazla pay almasını sağlamak olduğunu vurguladı. Beldenin en ciddi sorunlarından bir tanesinin, Alsancak lapta arasındaki yolun çift şeritli yola dönüştürülmemesi olduğunu söyleyen Ataser, bu konuda hükümet yetklilerinin bir an önce adım atmasını istedi.