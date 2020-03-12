6 futbolcu poliste 1 gün tutuklu kalacak

Girne’de oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği Futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından tutuklanan 6 Göçmenköy Spor Kulübü futbolcusu Girne Kaza Mahkemesi’ne yargıç huzuruna çıkarıldı.Meselenin tahkikat sorumlusu Hüseyin Soyel mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Chuhudi Obidiaso, Kemal Uçaner ve Muhammed Yeşilyaylalı’nın, vahim zarar , kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık itali lisan ve uygunsuz davranış suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Karşılaşması sırasında, kırmızı kart gören Göçmenköy futbolcusu Kemal Uçaner’in taşkınlık yaparak hakemi darp ettiğini anlatan tahkikat sorumlusu, zanlının daha sonra kendisini dışarı çıkarmaya çalışan 5 polis memuruna saldırarak darp ve küfür ettiğini bu sırada olaya diğer zanlıların da dahil olduğunu belirtti.Yaşanan olaylar sırasında zanlıların 1 polisin burnunun kırılmasına neden olduğunu vurgulayan tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili ilk etapta 1 kişinin daha arandığını ifade etti.

Tahkikat sorumlusu tahkikatın selameti için zanlılar aleyhine 1’er gün tutukluluk talep etti.Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlıların aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi