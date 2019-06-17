6 günde 56 trafik çarpışması, zarar 305 bin TL

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 56 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,10-16 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’İ yaralanmayla, 45’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam 305 bin 300 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların 25’İ Lefkoşa, 16’sı Girne, 8’i Gazimağusa,4’ü İskele ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 710 trafik suçu rapor edildi.