6 sendika yarın eylem yapacak

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için yarın Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı.
Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “hayatı ucuzlatmadan ve alım gücünün korunmasına yönelik politikalar geliştirmeden 100 bine yakın insanı enflasyona karşı koruyacak HP ödeneğini yasa gücünde kararname çıkartarak geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto edeceklerini söyledi. Bengihan, karar geri alınana kadar grev ve eylemlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kamuda örgütlü 6 sendika, HP ödeneğinin durdurulmasına yönelik kararı protesto için Perşembe günü genel grev yapacak.