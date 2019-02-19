Devlet Piyangosu’nda dün akşam gerçekleştirilen çekilişte 600 bin TL’lik büyük ikramiye 38770 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye bulunan 28 Şubat tarihli Devlet Piyangosu için ise bilet fiyatı 20TL olarak belirlenerek, bugün satışa çıktı.

