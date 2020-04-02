Sokağa çıkma yasağı ve yasal emirlere riayet etmeyen 65 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1 -2 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

LEFKOŞA’DA ANİ ÖLÜM

Lefkoşa’da sakin Mustafa Eğer (E-69) bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, ikametgahı içerisinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kolon British Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Mustafa Eğer’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.