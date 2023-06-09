68 yaşındaki turist denizde boğularak hayatını kaybetti

68 yaşındaki turist denizde boğularak hayatını kaybetti
banner94
banner90

Yeniboğaziçi'nde denize giren 68 yaşındaki Alois SUPPAN isimli turist boğularak hayatını kaybetti. 

banner91
Yeniboğaziçi'nde denize giren 68 yaşındaki Alois SUPPAN isimli turist boğularak hayatını kaybetti. 

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:20 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, KKTC’de turist olarak bulunan Alois SUPPAN (E-68), deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. 

Söz konusu şahıs sahilde bulunan cankurtaran görevlileri tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarını...
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarını...
  1. Kıbrıs
﻿