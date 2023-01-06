7. Algım Bowling Turnuvası gerçekleştirildi

ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ve özel gereksinimli sporcuların katıldığı Bowling Turnuvası’nın yedincisi Telsim’in katkılarıyla düzenlendi.

Küçük kaymaklı Macro Bowling Salonu’nda yapılan turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi’nin yanısıra, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu katıldı.

"Yeni Bir Yıla Yine Bir Spor” sloganı ile yedinci kez düzenlenen turnuvayı organize eden ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir; özel çocukları mutlu hissettirmek amacıyla düzenledikleri turnuvada, çocukların diğer özel eğitim okullarında öğrenim gören arkadaşları ile güzel arkadaşlık ilişkileri kurarak, tatlı bir rekabet içerisinde bowling oynayıp, eğlendiklerini kaydetti.

Karademir, pandemi dönemi sonrası etkinliklere devam ettiklerini belirterek, çocukların yüzünde gördüğümüz mutluluk ve heyecan, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Yanımızda olan ve desteğini bizden esirgemeyen Telsim’e özellikle teşekkür ederiz. Öncelikle özel çocuklarımız ve aileleri olmak üzere tüm ülkemizin yeni yılını kutlarız” dedi.