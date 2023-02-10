7 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 velinin naaşı KKTC'ye getirildi

7 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 velinin naaşı KKTC'ye getirildi
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Adıyaman'da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden KKTC kafilesinden 7 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 velinin naaşı KKTC'ye getirildi.

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