7 Örgüt Metehan’da bugün eylem yapacak. İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, GİAD, RESBİR, GARBİR ve BENBİR, Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında yapacağı eylem saat 11.00’de başlayacak. İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yazılı açıklamasında, “sınır kapılarının işkence halinde yer alan durumun acilen çözüme ulaştırılması” ve “hükümetin farkındalığını artırmak” amacıyla eylem yapacakları açıkladı.

Mamülcü, örgütler olarak “Kuzey’den Güneye ve Güney’den Kuzey’e sınır geçişlerinde yaşanan sorunları yerinde tespit amacıyla sınır kapılarında yaptıkları incelemeleri ve gözlemleri de açıkladı. Mamülcü, ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ülkeyi ziyaret eden tüm misafirlere, en güvenilir ve hızlı geçiş sistemini sağlamanın devletin acil önceliği olması gerektiğini de belirterek, yetkili tüm paydaşları acilen çözüm odaklı çalışmaya çağırdı