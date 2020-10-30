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7 üründe kalıntı tespit edildi

7 üründe kalıntı tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin haftalık denetimlerinde 7 üründen alınan numunede limit üstü veya tavsiye dışı zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi, Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. ait armut firmaların isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünün kullanıldığı, 
bir üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi. Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a  ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

               30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                            

           

1          Holly Grains Ltd.           İthal     Soya Fasulyesi Küsbesi  Temiz

2          Henege Tarım   İthal     Ayçiçek Küsbesi Temiz

3          Akari Free Port. İthal     Buğday(Ekmeklik)         Temiz

4          M.Hacı Ali İşl.   İthal     Mısır Yemlik     Temiz

5          Akari Free Port. İthal     Buğday(Ekmeklik)         Temiz

6          Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Siyah Üzüm      Temiz

7          SVS Tic. Ltd.      İthal     Havuç   Temiz

8          SVS Tic. Ltd.      İthal     Sultani Üzüm    Temiz              

9          SVS Tic. Ltd.      İthal     Siyah Üzüm      Temiz

10        SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Gala         Temiz

11        SVS Tic. Ltd.      İthal     Havuç   Temiz

12        SVS Tic. Ltd.      İthal     Cennet Meyvesi            Temiz

13        SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Stk           Temiz

14        SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Golden     Temiz

15        SVS Tic. Ltd.      İthal     Çeri Domates   Temiz

16        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut Deveci   Temiz

17        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Nektarin           Temiz

18        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Elma Stk           Temiz

19        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Elma Arapkızı   Limit Üstü

20        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma Gala         Limit Üstü

21        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Armut Ankara   Limit Üstü

22        Halil Kasap Paz. İthal     Elma Stk           Temiz

23        Halil Kasap Paz. İthal     Armut Ankara   Limit Üstü

24        Halil Kasap Paz.            Havuç   Temiz

25        Onbaşı İşl. Ltd.             Çeri Domates   Temiz

26        Onbaşı İşl. Ltd.             Çilek     Temiz

27        Onbaşı İşl. Ltd.             Havuç   Temiz

28        Muha Seb. Mey Ltd.                 Elma Stk           Temiz

29        SVS Tic. Ltd.                 Siyah Üzüm      Temiz

30        SVS Tic. Ltd.                 Sultani Üzüm    Temiz

31        SVS Tic. Ltd.                 Armut S.M       Temiz

32        SVS Tic. Ltd.                 Red Globe Üzüm           Temiz

33        Halil Kasap Paz.            Armut Deveci   Temiz

34        Mahmut Çil      Tatlısu  Yeşil Çarli Biber Temiz

35        Özcan Bozkoyun           Tatlısu  Fasulye(Aspro)  Temiz

36        Meryem Can Cihan       Mağusa Domates          Temiz

37        Ali Saraç           Mağusa Pazı      Limit Üstü

38        Ali Saraç           Mağusa Marul   Temiz

39        Fatih Kocakaya Mağusa Hıyar    Temiz

40        Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar    Limit Üstü

41        Ufuk Potak       Mağusa Hıyar    Temiz

42        İzzet Kızıltoprak Aydınköy          Nar      Temiz

43        Fermis Abdullah           Aydınköy          Bİber    Temiz

44        Fermis Abdullah           Aydınköy          Marul   Temiz

45        Mehmet Korban           Aydınköy          Acı Biber turşuluk         Temiz

46        Ramadan Değirmenci    Bostancı           Nar      Temiz

47        Hasan sadrazam           Akdeniz Domates          Temiz

48        İbrahim Erpolat Koruçam          Roka    Limit Üstü

49        İllias Bedri        Koruçam          Hıyar    Temiz

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