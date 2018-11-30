Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik başkanlığında 7’nci e-Devlet Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal ve temsilcileri ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı birimlerin üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda KKTC e-Dönüşüm Projeleri çerçevesinde yer alan projelerin genel değerlendirmesi kapsamında; e-Nüfus, e-Kimlik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Milli Eğitim Bilgi Sistemi, e-Gümrük, e-Tüzel, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Kamu Ortak Veri Merkezi, e-Devlet Kapısı, Sağlık Bilgi Sistemi, Kamu Sertifikasyon Merkezi, Kamu Yönetim Sistemi, Sistem Entegrasyon projeleri görüşüldü.

Açıklamada ayrıca mevzuat çalışmaları kapsamında çalışması sürdürülen Bilgi Toplumu ve e-Devlet yasa tasarısı hakkında bilgiler verildiği de kaydedildi.