8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenen tören ve protokol çalışmalarıyla ilgili ortak bildirisi

Yenierenköy Belediyesi, Yenierenköy Muhtarlığı ve Yenierenköy’deki sivil toplum örgütleri, 8 Ağustos törenlerinde 1976 yılından beri Yenierenköy’de yaşayan halka, Yenierenköy Belediyesi, Yenierenköy Muhtarlığı, kurum ve kuruluşlara danışılmaması, bilgi verilmemesi, bölgede yapılacak çalışma, açılış, etkinliklerle ilgili istişarede bulunulmamasını gerekçe göstererek, eleştirdi.

Yenierenköy Belediyesi, Yenierenköy Muhtarlığı ve Yenierenköy’deki Sivil Toplum örgütleri 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenen tören ve protokol çalışmalarıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

Bildiride belediye, muhtarlık ve bazı sivil toplum örgütleri temsilcilerinin gözlemlediği ve şahit olduğu sıkıntılara dikkat çekilerek, bölgede yapılan veya yapılacak herhangi bir çalışma ve projelerin Dillirga bölgesinde (Erenköy, Mansura, Bozdağ, Selçuklu, Alevkaya) yaşayan vatandaşların, şehit ailelerinin manevi duygularını yaralamadan Yenierenköy’deki kurum ve kuruluşları ile istişare içerisinde yapılmasının daha başarılı olacağına inanç belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“8 Ağustos tarihinde Erenköy’de yapılacak tören ve/veya çalışmalarla ilgili Yenierenköy Belediyesi, Yenierenköy Muhtarlığı’na ve halkına sorulmadığı ve/veya danışılmadığı takdirde bölge yetkili kurumları ve sivil toplum örgütleri olarak hiçbir etkinliğe katılmama kararı aldığını saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.”