Covid-19 salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Girne bölgesinde kurallara uymayan 8 işletme rapor edildi. 34 kişinin ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, Lefkoşa ve Girne İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, kaymakamlıklar, Çevre Dairesi, Lefkoşa, Girne ve Gönyeli belediyelerine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda iş yerleri bilgilendirildi.

Açıklamaya göre, yapılan kontroller neticesinde Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yüksek sesle müzik yaptıkları, bir işletmeye ise geçerli müzik izni olmadan müzik yapıldığı gerekçesiyle yasal işleme gidilirken, Girne bölgesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 8 işletme ise Girne Belediyesine bağlı sağlık ekipleri tarafından rapor edildi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 777 aracın kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 228 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği, çeşitli suçlarından dolayı 22 aracın trafikten men edildiği ve sürüş ehliyetsiz araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsünün ise tutuklandığı bildirildi.