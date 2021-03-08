8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman 8 Mart’ta alışılagelmiş süslü cümleler söylemek yerine, artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istediğini söyledi.

Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine geldiği tarihten itibaren bakanlığın, emekçi, sigortalı, çalışma izinli, girişimci, engelli, sendikalı, ekonomik sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan kadınlar başta olmak üzere her yaştan ve her kesimden kadına hizmet verdiğini gördüğünü belirtti.

Çağman yayınladığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yalnızca bir gün değil, her gün kadınların yaşadığı sorunları yakından bilen ve her süreçte bunu takip eden bir bakanlık olduğunu kaydederek, “İlgili bakan olarak, 8 Mart’ta alışılagelmiş süslü cümleler söylemek yerine, artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Çağman mesajında şunları kaydetti:

“Hedefler ve planları metinlerde değil, hayatın içinde uygulanırken görmek için, Bakanlık olarak ilgili sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, yerel yönetimler, üniversiteler, Polis Genel Müdürlüğü ve kamu kurumları ile ne yapabileceğimizi ele almak, iyi niyetle katkı koymak istiyorum.

Kadın çalışanların çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet gören kadınlara destek verilmesi ve bu konuda sürdürülebilir adımlar atılması konusunda 2021 yılı içinde Bakanlığımız somut icraatlar hayata geçirmek için tüm gayretiyle çalışacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım.”

İSKELE BELEDİYESİ

skele Belediyesi’nde kadın pesonele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle saat 12.00 itibarıyla idari izin verildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey, kadının eseridir” sözüne atıfta bulunarak kutlayan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nde çalışan kadın personele de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde idari izin verdi.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

”Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey, kadının eseridir’ sözüyle kadınlara vermiş olduğu değer hepimize örnek olmuş, kadınların değerini pahala biçilmez kılmıştır.

Lakin ülkemizde kadınların dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak şekilde haklar elde etmiş olmaları, çalışma ve iş koşullarında üst kademelere kadar yükselmeleri bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur.

Aynı zamanda kadınlarımız, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun yanı sıra en zorlu dönemlerde dahi mücadeleci, azimli, fedakâr ve güçlü duruşları ile engelleri her zaman aşmayı başarmış, gerek var oluş mücadelemize gerekse ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimimize ve ilerlememize çok değerli katkılar yapmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünya üzerindeki her kadının, güçlü sesini her yaşında, hiçbir dayatmaya maruz kalmadan özgürce haykırabildiği günler diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.

DAÜ SEN

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), savaşların, kapitalizmin en ağır yükünü kadınların çektiğini, pandeminin en ağır yükünün de kadınların omuzlarında olduğunu ifade etti.

Sendika, eğitimci kadınların küresel krizin ve pandeminin en ezilen emekçileri olduklarını vurguladı

DAÜ-SEN’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart’ın kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü, hak ve emek mücadelesinde önemli bir tarih olduğu; üretimde, sosyal ve siyasi hayatta ismi olmayan kadın döneminden kadının her alanda öncü ve eşit olduğu bir toplum gerekliliğinin kanıksandığı bir döneme gelindiği belirtildi.

Açıklamada, kadının eşitsizliği, kadına ayrımcılık, kadının savunmasızlığının dünyada ve ülkede devam ettiği, kadın ve erkeği yasal olarak eşit yapmanın kadını özgür ve eşit kılmadığı belirtilerek, “Gitmemiz gereken yol, vermemiz gereken mücadele vardır.” denildi.

“Kurulduğu ilk günden beridir kadın ve erkeklerin yan yana, eşit bireyler olarak mücadele ettikleri Sendikamız eşitlik ve adalet mücadelesini slogan ve bildirilerle değil hak kazanımlarıyla yükseltmektedir.” denilen açıklamada, DAÜ-SEN’in, 2019-2021 tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personelin çalışma şartlarını, özlük haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi zümreler arası eşitsizlikleri gidermek, genel kazanımları yükseltmek ve devamını sağlamak yanında kadın meslektaşların maruz kaldığı en ağır yükün hafifletilmesini de amaçladığı vurgulandı.

DAÜ-SEN’in verdiği mücadeleyle kadın akademik personelin haklarının ilerletildiği ifade edilen açıklamada, pandeminin ilk aylarında, dünyada ve ülkede korku ve panik hakimken DAÜ’nün Yönetim Kurulu’nda kadın meslektaşların öncü ve yönlendirici oldukları kaydedildi.

KSP

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, emekçi kadınların kurtuluşunun, sınıf kardeşleriyle birlikte verecekleri özgürlük mücadelesiyle mümkün olacağını belirtti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle KSP Merkez Komitesi tarafından yayımlanan mesajda, “8 Martları kutlarken, New York’lu dokuma işçisi kadınların 18 saate varan çalışma koşulları ve ucuz iş gücü olarak kullanılmalarına karşı ‘Eşit işe eşit ücret’, ‘10 saatlik çalışma süresi’, ve ‘Çalışma koşullarının iyileştirilmesi’ talepleriyle başlattıkları direnişi unutamayız” denildi.

Bu onurlu mücadeleyi bastıran ve 129 kadın işçinin ölümüne yol açan kapitalist barbarları da unutmayacakları kaydedilen mesajda, günümüzde emperyalizm ve pandemi koşullarında insanlığın yine kâr hırsıyla yok oluşa sürüklendiği; emekçi kadınların da bir yandan işsizlik ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan tacize, tecavüze ve şiddete dur demek için isçi sınıfı ile birlikte örgütlenmeye devam ettiği belirtildi.

TABİBLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde, sadece enfeksiyonla değil sosyal ve ekonomik sorunlarla da başa çıkmaya çalışıyoruz” denilen mesajda “Kadınların bu süreçten çok daha fazla etkilendiği dünya genelinde artık kabul görmüş bir gerçektir. Araştırmalar pandemi döneminde kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığını, işini kaybetme riski ile daha çok karşılaştıklarını ve ev içinde artan iş yükü dolayısıyla en çok etkilenen grupların başında geldiklerini gösteriyor” denildi.

Tabipler Birliği’nin mesajı şu ifadelerle devam etti:

“Ülkemizde 2014'de geçirilen TOCED yasasına göre kurulması gereken Hastane Şiddete Müdahale Biriminin görevi, hastaneye gelen şiddet mağdurunun acil tıbbi bakım ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra, mağdurun psikolojik ve fiziki durumu hakkında bilgi veren raporu en geç 12 (on iki) saat içerisinde hazırlamaktır. Bu sayede şiddete uğrayan kadınların fiziki ve psikolojik durumunun raporlanması ve takibinin daha aktif ve etkin yapılması amaçlanmaktadır. En kısa zamanda bu birimlerin faaliyete geçirilmesi, kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının en elzem adımlarındandır.

Bilinmektedir ki dünya genelinde insan yaşamı için mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarının %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Yaşamı kurmakta ve kurtarmakta tüm dezavantajlara rağmen yerini alan kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde selamlıyoruz.”

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, kadının; aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek bizi karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olduğunu kaydetti.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kadın sadece bir anne değil; öğretmen, psikolog, danışman ve anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlenmektedir. Kadınlarımız sadece evin içinde değil iş ve toplumsal hayatımızda da çok önemli bir role sahiptir. Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

KAMU İŞ

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Emek mücadelesinde kadın erkek omuz omuza!” dedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam 164 yıl önce ülkemizden binlerce mil uzakta New York’ta 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Bu tarihi emek mücadelesinde fabrikada çalışan kadınlar da evine dönmek yerine erkeklere omuz verdi. İşçilere saldıran polis hepsini fabrikaya kilitledi. Arkasından çıkan yangında işçiler fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamadı. Sonunda 120 kadın işçi yanarak can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın kişi katıldı. Emekçi kadınların mücadele tarihinde o acı hiç unutulmadı.

Yaklaşık yarım asır sonra 1910’da Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılan toplantıda 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan edildi. O günden bu yana dünyadaki bütün kadınlar bu anlamlı günde isyanlarını güçleri yettiğince dile getiriyor, taleplerini sıralıyor.

Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen, sadece yüzde 28.9’u karar mekanizmalarında yer alabiliyor. Seçim ve Halkoylaması Yasasında yüzde 30’luk bir cinsiyet kotası konmasına rağmen Meclis’te giren vekillerin oranı sadece yüzde 18. Hiçbir dönemde Meclis’te 4 vekili aşamayan kadınlar, bu dönemde 9’a ulaşınca sevinç çığlıkları atıldı ama bunu zafer olarak görmek züğürt tesellisinden öteye gitmiyor. Çalışma hayatında ayrımcılık, mobbing ne yazık ki kadınların modern dünyada hala baş etmek zorunda olduğu konular.

Ancak emek mücadelesinin kadını erkeği olamaz. Emek mücadelesi bir bütündür. Ancak tek yürek olursak başarılı olmak mümkündür…

Kamu-İş olarak biz de bugüne dek kadın erkek omuz omuza bu mücadeleyi yürüttük. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini yansıtan asıl unsur kadınlara gösterilen değerdir... Kadın toplumda ne kadar değerliyse ve gelişmişse toplum da o kadar gelişir. Kadın ne kadar geri kalmışsa toplum yaşamı da bir o kadar geri kalır… Toplumsal gelişmenin ve ilerlemenin tek yolu kadını dönüştürmektir. Kadın gelişirse yetiştirdiği çocuklar gelişir, dolayısıyla da bu toplumun gelişimine yansır…

Unutmayalım ki her erkek, aynı zamanda bir kadının eseridir… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi… "Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." Ulu Önder’in gösterdiği yolda var olan kadınlarla bu düzeni değiştirmek için omuz omuz yürümek dileğiyle...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…”

DOĞDER

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği (DOĞDER) Başkanı Hüseyin Gürlek Dünya Kadınlar Günü’nde ne çiçekler ne de alınan hediyelerin kadınlara verilen değerin öneminin karşılığı olduğunu kaydetti.

Gürlek, DOĞDER adına yayımladığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında, “Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın dayak yiyen kadın, sokağa atılan kadın, taciz ve tecavüzlere uğrayan kadın ve sokağa yavrusu kucağında atılan korumaya muhtaç kadın; peki bizler hangi kadınlar gününü kutluyoruz, hakları korunan ve hakları teslim edilmiş kadınlar günü mü yoksa hak ve hukukları ihlal edilen kadınlar mı?” ifadelerine yer verdi.

Erkeklerin zevki için gece kulüplerinin varlığı, seks köleliği devam ederken Kadınlar Günü’nün kutlanamayacağını belirten Gürlek, dünyada ne zaman evrensel kadın hakları dünya kadınlarını korursa o zaman insanlığın dersini almış olacağını belirtti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği önemi anlattığı sözlere de atıfta bulunan Gürlek, “Dünyada her şey kadının eseridir.” ifadelerini kullanarak, kadın haklarının korunduğu ve en yüksek saygıyı gördüğü bir dünya diledi.

TÜRKSEN

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bıçaklı mesajında, “1857 yılında kadın hakları için verdikleri mücadelede hayatını kaybeden 129 kadın başta olmak üzere bu uğurda hayatını kaybeden bütün kadınları saygıyla anarak, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bıçaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bütün Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yıllarca mücadele edilerek kazanılan kadın hakları gün geçtikçe daha da geliştirilmesi beklenirken maalesef hükümetler tarafından sürekli olarak gerilettirmek istenmektedir.

TÜRK-SEN olarak her zaman kadın erkek eşitliğini ve eşit işe eşit ücret ilkesini savunan bir örgüt olarak bunu savunmaya ve bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Beklentimiz, gerek ülkemizde gerekse bütün dünyada özellikle de kadın emekçilerin hakları, korunarak ve geliştirilerek kadınlarımızın daha sağlıklı, daha mutlu ve barış içinde bir yaşam sürdürmeleridir.

TÜRK-SEN olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlıklı, mutlu huzurlu bir yaşam dileriz.”

KAMU SEN

KAMUSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ‘ILO 190’ Sayılı Sözleşmesi”nin Cumhuriyet Meclisi’nde en erken zamanda kabul yasallaşmasını istedi.

KAMUSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında günün tarihçesine değinerek bu günün kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olduğunu belirtti.

Kadınların gününü kutlayan Özdemirağ, pandemi döneminin kadın-erkek eşitsizliklerini daha çok arttığını, sağlık hizmetleri ve sosyal korumaya erişim dahil olmak üzere sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerdeki ayrımcılığı ve şiddeti ortaya çıkardığını ifade etti.

Hükümetlerin pandemiyle mücadele planlarına, kadın ve kız çocuklara karşı şiddetin önlemesine yönelik ek kaynaklar tahsis edilmesi gerektiğini belirten KAMUSEN yetkilisi Ayşe Özdemirağ, şöyle devam etti:

“İşletmelere verilen desteğin, kadınların sahip olduğu mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadınların yoğun olduğu, ağır darbe alan sektörlere ve mesleklere yönelik olması gerekmektedir.

Günümüzde değişen çalışma ve zor yaşam koşulları olduğu aşikardır. Hükümetimizin bu zorluklarla başa çıkmak için, COVİD-19 ile ilgili toplumsal cinsiyet sorunlarını ele almak, istatistik ve verileri toplamak, bunlarla uyumlu stratejiler geliştirmesi, tasarlaması ve uygulamaya koyması gerekmektedir.”

Özdemirağ, ileriki dönemlerde Covid-19’un etkilerinin azalması veya bitmesi ile birlikte işe alımlarda haksızlıkların, iş yerlerinde rekabetin de artacağını ve bunlarla birlikte mobbingin ve şiddetin de artacağını öngördüklerini de belirterek “Pandemiyle mücadele kapsamında alınacak önlemler arasına bu durumların da göz önünde bulundurularak tedbirlerin alınması gerektiğini hükümetimize hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin “ILO 190” Sayılı Sözleşmesi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde en erken zamanda kabul edilip yasallaşmasını beklediklerini vurgulayan Özdemirağ, şiddet ve tacize karşı sıfır toleransın teşvik edilmesi talebini de ifade etti.

BKP

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğu öne sürüldü.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, 8 Mart’ın kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, “Kadınlar olarak mücadelemizin temeli her türlü ayrımcılık ve cinsiyetçilikten arındırılmış eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünyayı kurmaktır. Kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında, Kıbrıs'ta federal çözüm, barış ve demokrasi mücadelesine de karalılıkla devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:17