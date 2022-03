8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yarın kutlama ve etkinlikler gerçekleştirilecek…

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelenin başlangıcını simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada ve ülkede kutlanıyor.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak da isimlendirilen gün nedeniyle, çoğu siyasi parti, kişilik, sivil toplum örgütü ve tarafından yayımlanan mesajlarda kadınların sorunları ve talepleri ve hakları dile getirilirken, yarın ülkede günün anlam ve önemine dair birçok etkinlik düzenlenecek.

Çeşitli kaynaklar, 8 Mart’ın doğuşuna dair farklı tarihlere işaret ediyor olsa da, tüm kaynaklara göre Kadınlar Günü’ne giden tarihsel süreç, kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlıyor.

129 KADIN İŞÇİ YANARAK CAN VERDİ

8 Mart 1857’de New York’ta 40 bin dokuma işçisi kadın insani çalışma şartlarına sahip olmadıkları gerekçesiyle grev yapma kararı aldı.

Grevin yayılmasında korkan patron, grevi bastırmak için fabrikanın kapılarına kilit vurdu ve fabrika içerisinde başlayan şüpheli bir yangın sonucunda, 129 işçi kadının hayatını kaybetti.

Bu işçilerin mücadelesi ve cenazelerine binlerce kişinin katılması, emekçi kadın mücadelesinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

NEW YORK’TA EKMEK VE GÜL EYLEMLERİ

1908 yılında ise, New York kentinde binlerce kadın fazla çalışma saatlerini protesto etmek ve seçme hakkı almak için “Ekmek ve Gül” sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Ekmek emeği, gül ise güzel bir yaşamı temsil ettiği için simge olarak seçilen yürüyüşün yıl dönümü, ilerleyen yıllarda da Amerika’da kutlanmaya devam etti.

İLK OLARAK CLARA ZETKİN ÖNERDİ

26-27 Ağustos 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan Kadın Enternasyonali’ne bağlı Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı’nda delege Clara Zetkin, kadın emekçilerin sembolü olarak "Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmasını önerdi; Clara Zetkin'nin bu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

8 MART, 1917’DE SOYVET RUSYA’DA ULUSAL BAYRAM İLAN EDİLDİ

8 Mart tarihi, ilk olarak 1917'de Sovyet Rusya'da kadınların oy hakkı kazanma mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. Rus kadınların, oy hakkı kazanmasıyla birlikte 8 Mart ulusal bayram ilan edildi.

1977’TE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti ve o günden itibaren dünyanın her yerinde kutlanmaya başlandı.

8 Mart sadece kadınları hatırlamaya değil, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına karşı şiddet gibi sorunların da tartışılmasına neden oluyor.

Her yıl, dünya genelinde kadınların yıllar boyunca yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin anıldığı ve kadınların seslerini duyurabildiği bir gün olarak kutlanıyor.