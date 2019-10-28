80 yaşında canına kıydı

Lefke’de 80 yaşındaki Kemal Kokkoz intihar etti.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 03.30 sıralarında, Lefke’de sakin Kemal Kokkoz (E-80), ikametgahının avlusu içerisinde kendi canına kıydı.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 07.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

HASPOLAT’TA KAVGA

Haspolat’ta önceki gece ortak kullandıkları su hattının kesilmesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda A.U. (E-45) ve B.U.(K-37) bir taraf M.B.M.A.(E-25) ve M.A.E.A.(E-24) diğer taraf olmak üzere kavga etti. Kavga sırasında A.U. tasarrufunda bulunan el feneri ile M.B.M.A.’nın yüzüne vurdu ve sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan M.B.M.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Belça Süpermarket’e giden E.A.’nın (E-49) beş ayrı kez market içerisinden toplamda 6 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarak çaldığı tespit edildi.

Yine aynı markete müşteri olarak giden T.K.’nin (E-31) de 3 şişe alkollü içki ile iki paket kuruyemişi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarak çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GÖNYELİ’DE YANGIN

Gönyeli’de Erdoğan Öztürk ve Kemal Öztürk’ün kullanımında bulunan depo içerisinde, Erdoğan Öztürk’ün bakır kabloları temizlemek için ateş yaktığı sırada meydana gelen yangın sonucu depo içerisinde bulunan muhtelif eşyalar kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.