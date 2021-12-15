82 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanan Sultan Altun (K-82) kurtarılamadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

HASTANEDE BAĞIŞ KUTUSUNDAN HIRSIZLIK

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi giriş kısmında bulunan bağış kutusunu kıran B.S.’nin (E-54), kutu içerisinde bulunan 2 bin 915 TL ve 1 dolar parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan S.B.’nin (E-58), kumarhanede müşteri olarak bulunan başka bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para ile kimlik ve kredi kartlarını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT’TA YANGIN

Güzelyurt’ta, Hüseyin Kral’a ait ikametgahta bulunan ahşap ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1 adet deniz ve araç motoru, 2 adet jeneratör, 3 adet odun kesme motoru, 4 adet lastikleri ile birlikte jant ve muhtelif sayıda elektrikli alet ile beyaz eşya yandı. Soruşturma devam ediyor.