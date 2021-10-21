86 yaşındaki turist, Altın Kumsal’da ölü bulundu

KKTC’de turist olarak bulunan 86 yaşındaki Wilde Hans Helmut, Dipkarpaz Zafer Burnu bölgesinde, Altın Kumsal sahilinde deniz içinde ölü bulundu.

Polis bülteninde “ani ve gayritabii ölüm” olarak duyurulan olay, dün saat 12.30 sıralarında Dipkarpaz’da, Zafer Burnunda Altın Kumsal sahilinde deniz içinde oldu.

KKTC’de turist olarak bulunan Wilde Hans Helmut’un (E-86), deniz içerisinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ERCAN’DA 700 JEL… 2 TUTUKLU

Ercan Havalimanı’na gelen bir yolcunun tasarrufunda, İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı şekilde, 700 paket cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.

Salı akşamı saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapan S.E.’nin (E-33) eşyalarında yapılan aramada muhtelif markalarda cinsel gücü artırıcı toplam 700 paket jel bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs ve olay ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.G.(E-40) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

KAYIP GENÇ BULUNDU

Polisin 18 Ekim’den beri kayıp olduğu için arandığını duyurduğu Lefkoşa’da sakin Şahin Çepik (E-23), bulundu.