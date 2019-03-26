Görneç köyünde ikamet etmekte olan 87 yaşındaki Nevzat Akçagil hayatını kaybetti. Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil’in dedesi olan 87 yaşındaki Nevzat Akçagil bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Nevzat Akçagil bugün ikindi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Görneç Köyü Mezarlığı'na defnedilecektir.

Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil dedesinin hayatını kaybettiğini bugün sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil’in paylaşımı;

İsmini gururla taşıdığım, unutamayacağım birçok anımı birlikte yaptığım dedem Nevzat AKÇAGİL 87 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur cenazesi bugün ikindi namazına müteakkip ( 15:30 ) Görneç kabristanlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyrulur.