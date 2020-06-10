“88 günde sağlık altyapısını sağlamaya dönük ne yaptınız”

Bağımsızlık Yolu, hükümete “Covid 19 pandemisi sürecinden bugüne kadar geçen 88 günde halkın bu virüs ile birlikte yaşayabilmesi için gerekli sağlık altyapısını sağlamaya dönük ne yaptığını” sorarak, suçlamalarda bulundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, hükümetin; bu süreçte halkın “zamanını, ekmeğini ve umudunu çaldığını” iddia etti, “geleceğimizi çalmanıza da izin vermeyeceğiz” dedi.

Rahvancıoğlu, “Covid 19 pandemisi karşısında yetersiz olan sağlık altyapısı nedeniyle halkın izole edildiği 13 Mart tarihinden bugüne 88 gün geçtiğini, ancak ülkede sağlık altyapısına yönelik iyileşme olmadığını” kaydetti.

Halkın bu 88 günde hükümete sağlık hizmetlerini geliştirmesi ve gerekli sağlık altyapısına sahip olmanın rahatlığı ile dünya ile temasın devam edeceği koşulların oluşturulması için destek verdiğini ifade eden Rahvancıoğlu, ancak bu süreçte yatak kapasitesi, gerekli cihazlar, personel artırımı, pandemi hastanesi ve karantina servisleri gibi gerekli konularda “adım atılmadığını” belirtti.

88 gündür yapılmayanların 1 Temmuz’a kadar nasıl yapılacağını soran Rahvancıoğlu, hükümetin bu yüzden insanların işsiz kalması, esnafın işsiz kalması, sınır kapılarının açılamaması, iflaslar konusunda suçlu olacağını savundu.