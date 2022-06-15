9 Aralık'taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

09 Aralık 2021 tarihinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Çakır, Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybetti.Polisten yapılan açıklama şöyle:“09.12.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Bandır Çorba önlerinde, Kadir Karapaşa (E-22), yönetimindeki DU 266 plakalı aracın çarptığı yaya Mehmet ÇAKIR (E-24), Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede bugün 1(5.6.2022 tarihinde) yaşamını yitirmiştir. Olayda ilgili soruşturma devam etmektedir.”