-9 ayda 1 milyar TL öngörüsü

Başbakan Ünal Üstel, ülkeyi olası doğal afet veya depreme hazır hale getirmek için hükümetin taraflarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Üstel, depreme yönelik mali kaynak yaratılmasını öngören yasa tasarıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen komite toplantısına katıldı. Sendikalar da görüşleri alınmak üzere bu toplantıya davet edildi.

Başbakan Üstel, toplantı sonrasında hükümet ortakları DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile basın açıklaması yaptı.

Üstel, “Ülkeyi olası doğal afet veya depreme hazır hale getirmek için taraflarla iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Şampiyon Meleklerin anısının yaşatılması için ne gerekirse yapacaklarını da vurgulayan Üstel, “Yasa olmasa bile biz kendi bütçemizden, her şeyi kısıtlayarak çocuklarımızın anısını yaşatmak, isimlerini ölümsüzleştirmek için ne gerekirse yapacağız. Birlikte yaparsak daha güzel olur…” şeklinde konuştu.

-Bengihan

Toplantıda söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamuoyuna yansıyan “Sendikalar hükümetle uzlaştı” yorumunun doğru olmadığını kaydetti.

Sendikaların bazı öneriler yaptığını, hükümetin de bunları aldığını ifade eden Bengihan, yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde geçtikten sonra yine görüşlerini paylaşacaklarını belirtti.

Bengihan, “Hiçbir sendikanın kesinti yapılma konusunda karar verme yetkisi yoktur. Üyeler kendi takdirini yapacak” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, tasarıyla ilgili detayları Perşembe ve Cuma günü görüştükleri, ancak bugün Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek tasarının son halini yazılı şekilde göremediklerini söyledi.

Bu düzenlemenin toplum vicdanında kabul görüp görmeyeceğini yasanın son halini gördükten sonra ifade edebileceklerini kaydeden Maviş, kesintilerle ilgili kararın üyenin takdirinde olduğunu belirtti.

Gazimağusa’da kurulan Şampiyonlar Melekler Derneği’nin faaliyetlerine başladığını anımsatan Maviş, derneğin projelerine katkı yapılmasını istedi.

Okulların yüzde 80’inin 1974’ten önce yapıldığını kaydeden Maviş, 1974’ten sonra yapılan okullarda da sorunlar olduğunu belirterek, “Tüm okullarımızı yenilemek, yeniden yapmakla ilgili vatandaşın gönüllüğü, devletin tasarrufu ve kaynak yaratması devam etsin…” dedi.

-Bıçaklı

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, bugün yasa tasarısının son halini görüşmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere komite toplantısına davet edildiklerini, bu toplantının gerekçesinin hükümetle basın toplantısı düzenlemek olmadığını söyledi.

-9 ayda 1 milyar TL öngörüsü

Başbakanın bugünkü basın toplantısındaki açıklamasına göre, 15 bin TL’den düşük maaş alanlardan hiçbir kesinti yapılmayacak ancak 15 bin TL’den yüksek maaş alanlar dilekçe doldurup itiraz etmezse maaşlarından yüzde 2 ila 5 oranında kesinti yapılacak.

Buna göre, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2; 55-75 bin TL arası maaşlardan yine yüzde 2; 75 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacak.

Söz konusu yasal düzenlemeyle 9 ayda 1 milyar TL kaynak yaratılması öngörülüyor. 9 ayda maaş kesintilerinden 123 milyon TL, bütçe tasarrufundan 504 milyon TL, ek vergilerden 465 milyon TL elde edilmesi hedefleniyor.

Maaş kesintisi öngörülen 1 milyar TL’lik bütçenin yüzde 11.36’sını, bütçe tasarrufu yüzde 46.28’ini, ek vergiler de yüzde 42.36’sını oluşturuyor.