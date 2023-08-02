9 Bayraktarın büstleri açıldı, 11 Mücahite madalyaları verildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Karargahı'nda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon öncesinde Boğaz Karargahı'na dikilenTürk Mukavemet Teşkilatı’nda görev yapmış 9 bayraktarın büstlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra resepsiyona geçildi.

Resepsiyonda 11 mücahide madalyaları da takdim edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türklerinin varoluşu açısından çok önemli bir tarih olduğuna işaret etti.

Osmanlı Devletinin 452 yıl önce adaya gelişiyle oluşan huzur ve güven ortamının 1878’de ayrılmasıyla son buluduğunu ve Kıbrıs Türkleri'nin 1974’e kadar karanlık günler yaşadığını belirten Tümgeneral Topaloğlu, bu dönemde Rumlar tarafından yok edilmeye çalışılan Kıbrıs Türkü’nün varlığını koruma mücadelesi verdiğini kaydetti.

1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasıyla direnişin örgütlendiğini ifade eden Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile adada uzun yıllardır özlenen barış, huzur ve istikrarın yeniden tesis edildiğini belirtti.

TMT’nin 1 Ağustos 1976’da görevini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na devrettiğini hatırlatan Tümgeneral Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın halkın güven ve huzur içinde yaşamasını sağlayacak azim ve kararlıkta olduğunu vurguladı.

Topaloğlu, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tüm personeliyle KKTC’nin varlığını, devletin bütünlüğünü, kutsal vatan topraklarını ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ inancıyla korumaya devam edeek. Şanlı bayraklarımızı sonsuza dek göklerde dalgalandıracaktır" dedi.

Resepsiyonda daha sonra günün anlam ve önemini belirten kısa film izletildi.

Ardından da önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, sonra ise Eda Çetin Arslantürk ve orkestrasının müzik dinletisi gerçekleştirildi.