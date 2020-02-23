9 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta açık pazar alanında kavga eden 9 kişi tutuklanırken, olayda 4 kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt’ta, açık pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde Ö.S.(E-24), A.S.(E-55), M.S.(E-28) ve F.S. (E-19) bir taraf olup N.K.(E-53), Ö.K.(E-25), R.K.(E-18), K.K. (E-25) ve A.K.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu kavga etti.

Kavga sırasında Ö.S.(E-24) tasarrufunda bulunan bıçak ile N.K.’yi (E-53) sol bacağından, Ö.K.’yi (E-25) sol uyluk kısmından, R.K.’yi (E-18) sol arka kolundan, K.K.’yi (E-25) ise sırtından hafif şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıslar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DA 29 BİN 800 DOLAR

Ercan Havalimanı’nda dün C.C.Ç. (E-37), tasarrufundaki 29 bin 800 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

YILDIRIM’DA EV YANGINI

Yıldırım köyünde bu sabaha karşı Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yandı.

Yangında dumandan etkilenen Süleyman Şanverdi, (E-44), Fikret Şanverdi (K-40), Hüseyin Şanverdi (E-16) ve Ayşenur Şanverdi (K-3) tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

GELİNCİK’TE ARAÇ YANGINI

Gelincik köyünde Bilal Çiçek (E-26) yönetimdeki DK 192 plakalı araç, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik arızasından dolayı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Gazimağusa’da kayıp olduğu bildirilen Murat Topaloğluları (E-32) bulundu. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Lefkoşa ve İskele polis müdürlükleri, sorumluluk sahalarında dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sigortası olmadığı tespit edilen 6 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 280 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 82 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.