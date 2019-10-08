9 proje için toplam 10 milyon 673 bin 206 TL aktarıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 9 proje için toplam 10 milyon 673 bin 206 TL tutarındaki kaynak talebinin, Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün Maliye Bakanlığımız tarafından 9 proje için toplam 10,673,206 TL tutarındaki bloke talebimiz karşılanmıştır” denilerek hükümetin kurulduğu günden bugüne kadar Maliye Bakanlığı'nın her türlü şartı zorlayarak bloke taleplerini yerine getirmeye çalıştığı ve ilerleyen günlerde bekleyen projelerle alakalı bloke taleplerinin de olumlu karşılanacağı bilgisinin alındığı kaydedildi.

AKTARILACAK KAYNAK 40 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bekleyen projelerle birlikte aktarılacak kaynağın 40 milyon TL’nin üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak en önemli önceliğimiz kaynak aktarıldığı müddetçe üzerinde titizlikle çalıştığımız projeleri hayata geçirmektir. Hükümetin öncelikleri çerçevesinde bakanlıklarımız arası uyumlu çalışmaların olumlu sonuçlarının tüm topluma fayda sağlayacağının bilincindeyiz” ifadelerine yer verildi.