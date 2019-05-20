92 kazada 30 kişi yaralandı

KKTC’de 13 - 19 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 92 trafik kazalarında 30 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 24’ü yaralanmayla ve 68’i hasarla sonuçlanan kazaların 25’i süratli araç kullanma, 21’i kavşakta durmama, 19’u yakın takip ve 12’si dikkatsiz sürüşten meydana geldiği belirtildi.

Toplam hasar miktarı 706 bin100 TL olarak açıklanan kazaların 35’i Lefkoşa’da, 27’i Girne’de, 19’u Gazimağusa’da, 6’sı Güzelyurt’ta ve 5’i İskele’de meydana geldi.

TRAFİK KONTROLLERİ

Polis tarafından ülke genelinde aynı tarihlerde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 712 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 840’ı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan sürücülerin 112’si süratli, 96’sı seyrüsefer ruhsatsız, 28’i sürüş ehliyetsiz, 22’si alkollü, 12’si muayenesiz, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında, 8’i "A" yol kullanma izinsiz ve 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmadan rapor edildi.

194’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 79’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 187’si diğer trafik suçlarından suçlu bulundu.

Sürücülerin 7’si tehlikeli, 35’i de dikkatsiz sürüş yapmaktan rapor edildi.