9,5 milyarlık TL’lik kaynak içeren KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı

KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayındaki törenle imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC adına Başbakan Ünal Üstel’in imza koyduğu anlaşma 9,5 milyar TL’lik bir kaynağı içeriyor.

İmzaların ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Üstel, 26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokolü tarihi bir protokol olarak tanımladı.

-“İlişkilerimiz finansal değil yaşamsal”

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, finansal değil, yaşamsal olduğunu kaydetti.

Protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyenin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atılacağını hem de halk için son derece önemli projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Üstel, depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde 26 okul projesinin de protokolde yerini aldığını ifade etti.

-“500 yataklı Lefkoşa hastanesi yapımına hemen başlanması protokol kapsamında”

Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlaması ve hastane yapımının hemen başlamasının da protokol kapsamında olduğunu anlatan Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi'nin ve yeni Girne Hastanesinin tamamlanması ve Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi yapımının da protokol maddeleri arasındaki yerini aldığını anlattı.

Sivil Savunma ve itfaiye teşkilatının doğal afetlere hazır hale getirilmesine yönelik önemli bir mali kaynağın da protokole eklendiğini ifade eden Üstel, Ulusal Afet ve Deprem Merkezi'nin kurulması projesinin de protokol maddeleri arasında olduğunu söyledi.

-“Kentlerin doğal afetlere dayanıklı hale getirilmesi kaynak ayrıldı”

Kentlerin doğal afetlere ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için tüm ülkede yürütülecek imar planı çalışmalarına da kaynak ayrıldığını dile getiren Üstel, önemli kavşaklarda trafiği rahatlatacak akıllı kavşak sistemlerinin kurulması projesinin de protokoldeki yerini aldığını anlattı.

-Oktay: “KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlıyız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da yapılan saldırıyı kınayıp Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ifade ederek başladı.

Bugün Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret ettiğini anlatan Oktay, “Rabbim kimseye böyle acı yaşatmasın” dedi, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Oktay Kıbrıs Türk halkının refahı KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlı olduklarını belirtti.

Mesarya Ovası sulama projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi, Lefkoşa’da 500 yatalı devlet hastanesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Oktay, bugün imzalanan anlaşmanın Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesi olduğunu anlattı.

Hükümet dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Oktay, 9,5 milyarlık mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktardıklarını anlattı.

-“Derinya Sosyal Konut Projesini başlattık”

Mağusa Maraş’ta bin 192 konut ve sosyal donatıdan oluşan Derinya Sosyal Konut Projesini başlattıklarını ifade eden Oktay, projenin ilk adımında 552 konut içi 50 milyon TL ödenek tahsis ettiklerini anlattı.

OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi’ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başlayacaklarını kaydeden Oktay, Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözeceklerini belirtti.

-“Daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 km'lik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlandı”

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 km'lik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlandığını söyleyen Oktay, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni devlet hastanesinin yapımı için de 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attıklarını dile getirdi.

-“E-sigorta projesi çalışmaları başladı”

E-KKTC bünyesi altında E-Sigorta projesi ile ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Oktay, “Bağımsızlığın sembol eserleri olacak; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine kaynak ayırdık” dedi.

- “Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine de kaynak ayrıldı”

700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine de kaynak ayrıldığını anlatan Oktay, yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakımı ve onarımı için 103 milyon lira kaynak tahsis ettiklerini söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye gelen depremzedelerin önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla 2 Nisan'a kadar geçici olarak ikamet değişikliği yapmaları gerektiğini de hatırlatan Oktay, bu işlemleri gerçekleştirmek için Lefkoşa ve Gazimağusa konsolosluklarının açık olacağını ifade etti.