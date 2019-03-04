Emekli Astsubaylar Derneği’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Esen Ömürlü yeniden başkanlığa seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi yapılan olağan genel kurulda derneğin yeni yönetimi belirlendi.
Yönetim kurulu şöyle:
“Başkan Esen Ömürlü; Başkan Yardımcısı İbrahim Arap; Genel Sekreter Kasım Uluçaylı; Genel Muhasip Halil G. Hoca; Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Gençosman; Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yardımcısı Fikret Tat; Sosyal İşler Sorumlusu Tahir Çil; Sosyal İşler Sorumlusu Yardımcısı Ercan Evren; Milli Günleri Kutlama Sorumlusu Mehmet Gülali; Milli Günleri Kutlama Sorumlusu Yardımcısı Aydın Kaygan. Faal üyeleri Mehmet Tümkan; Kudret Balcı; Fikret Ögdü ve Ersoy Anıldı.”
Denetleme Kurulu Başkanı Halil Ersalıcı, üyeler Sezer Aksel ve Erdoğan Oğuz.
Disiplin Kurulu Başkanı Alpay Bıçaklı, üyeler İbrahim Sadrettin ve Murat Çakas.
(RÇ/HA)
9’uncu Olağan Genel Kurul yapıldı
Emekli Astsubaylar Derneği’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Esen Ömürlü yeniden başkanlığa seçildi.