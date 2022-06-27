AB Bilgi Merkezi’nden “Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi” seminer ve paneli

Avrupa Komisyonu desteğiyle, döngüsel ekonomiye geçiş faaliyetleri kapsamında “Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi” konulu seminer ve panel düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Alain Joaris tarafından yapılacağı etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Bilinç Dolmacı üstlenecek.

Zero Waste, Europe Bilim Koordinatörü Enzo Favioino, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu ve İtalya Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi’nden Dr. Serena Tarangioli’nin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte AB finansmanı ile hayata geçirilen ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan birçok yerel projenin de sunumu yapılacak.

Etkinlik, Kıbrıs Türk toplumu için fırsatların ele alınacağı panel ile son bulacak.