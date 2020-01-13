AB Burs Programı’na başvurular 10 Mart’ta sona eriyor

AB Burs Programı’nın 2020-21 Akademik Yılı’na yönelik burslarına başvurular 10 Mart’ta sona eriyor.

Bu yıl yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk'e burs olanağı sağlanacak programla ilgili daha fazla bilgiye www.abburs.eu adresinden veya euscholarships@abburs.eu adresine e-posta göndererek ulaşılabilir.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, bu yılki burs programı, AB üye devletlerinde kısa dönemli ve uzun dönemli programları kapsayacak.

Bütçenin en fazla yüzde 20'si Birleşik Krallık’ta yer alan programlar için kullanılabilir. 2020/21 dönemi için yapılan çağrıda öncelikli alanlar listesi de yer alıyor. Bu alanlarda başvuru yapacak başvuru sahipleri değerlendirme sırasında ekstra puan kazanacak.

AB Burs Programı, tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilip British Council tarafından yürütülüyor.

2007 yılından itibaren AB burslarından 1,500'den fazla bireyin faydalandığı belirtildi.